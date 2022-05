Famille Bambara : De retour après un moment très difficile

Chez la famille Bambara, on se remet doucement des galères que Rofrane a vécues avec son hospitalisation. Alors qu'elle pensait juste avoir un rhume, le cas de Rofrane s'est rapidement détérioré. Le médecin pensait à une grippe mais un matin, tout un côté du corps de la jeune maman s'est figé. Après une IRM cérébrale, des lésions au cerveau sont détectées. Après plusieurs jours à l'hôpital, elle ressort avec quelques séquelles, et ne peut plus trop porter ses enfants car un de ses bras reste faible. C'est la première fois de sa vie qu'elle était séparée de ses enfants, un moment très difficile à vivre. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 05 Épisode 43.