Famille Dunand : 7 à la maison

La famille Dunand est une famille recomposée que vous allez adorer. Aurélie a rencontré Cédric alors qu’il était un papa célibataire de 2 petites filles. Du jour au lendemain, elle devient une très jeune belle-mère. Pour sceller encore plus leur union, le couple aura 3 autres enfants. Aujourd’hui, belle-mère, maman et assistante maternelle, Aurélie est sur tous les fronts. Elle veut montrer que sa famille XXL est très ouverte. Ici, les petits copains des adolescentes sont les bienvenues, l’humour et la complicité sont les maîtres mots. Mais à la rentrée scolaire, Célia, 14 ans, va devoir quitter le cocon familial pour suivre des études de théâtre en internat. Comment cette famille si unie va-t-elle vivre ce départ ? Extrait de l'épisode 01, Saison 04 de Familles Nombreuses, La vie en XXL