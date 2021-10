Famille Galli : Les triplés sont de retour

C’est le grand retour de la famille Galli ! Ces heureux mais fatigués parents de 5 enfants dont les tonitruants triplés ont encore plein de choses à nous faire découvrir. Nous les avions quittés épanouis juste après la naissance du petit dernier, Paul. Aujourd’hui Florie et Bastien ont encore de nombreux défis à organiser : trouver un nouvel appartement plus grand où le salon ne serait pas la salle de jeux de 4 enfants de moins de 3 ans, organiser le baptême des triplés, mais aussi préparer la rentrée de ces derniers et celle d’Arthur en 6ème. Alors comme dit Florie : « Quand on a surmonté les triplés, on peut tout surmonter ! ». Extrait de l'épisode 01, Saison 04 de Familles Nombreuses, La vie en XXL