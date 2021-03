Famille Gayat : Kayden fait la rencontre de toute la famille

Depuis plusieurs jours, la famille Gayat se prépare pour rencontrer le fils d’Olivia. Toute la famille a préparé une décoration spéciale pour accueillir le petit garçon. Lorsque Olivia arrive, elle présente son fils Kayden a toute la famille ! Ils sont tous émerveillés et émus devant le petit bébé. C’est officiel, Olivier et Souk sont grands-parents, et leurs enfants sont tous tonton et tata ! Tout le monde prend déjà son rôle à cœur. Bienvenue dans la famille Gayat Kayden ! Extrait de l’émission du 24 Mars 2021.