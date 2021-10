Famille Jean Zéphirin : La famille de 7 champions

Chez les Jean Zéphirin, on aime le sport et la compétition ! Leur leitmotiv ? Toujours placer la barre plus haut pour cette famille qui vit dans un quartier sensible de Nice. Une philosophie de vie que Stéphane, le papa, tient à transmettre à ses enfants en donnant l’exemple ! Issu d’un milieu modeste, ce plombier travaille d'arrache-pied pour offrir le meilleur à ses 7 enfants… Et comme ils n’ont peur de rien, ils ont décidé de tout faire en même temps : une grossesse, un mariage, des compétitions sportives... Le tout au milieu d’un quotidien à 100 à l’heure agrémenté d’une sacrée dose de bonne humeur ! Extrait de l'épisode 01, Saison 04 de Familles Nombreuses, La vie en XXL