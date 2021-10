Famille Jeanson : Le chemin du bonheur à 7

La famille Jeanson nous ouvre à nouveau leurs portes. Cette ancienne famille d’expatriés vit toujours à Paris où leurs 5 enfants sont toujours élevés entre foi et bonne humeur familiale. Cette année, Marie-Alix et Alexandre vont se lancer un nouveau challenge : parcourir avec leurs 5 enfants âgés de 14 à 4 ans, 92 kilomètres en 1 semaine sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Un pèlerinage qui promet d’être haut en couleur, entre organisation, galères et moments de grâce. Extrait de l'épisode 07, saison 04 de Familles nombreuses, diffusé le 19 octobre 2021