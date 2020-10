Famille Jeanson : Marie-Alix et Alexandre racontent leur histoire d’amour

Marie-Alix et Alexandre Jeanson s’offrent un petit moment d’intimité au moment du dîner. L’occasion de revenir sur les prémices de leur histoire d’amour. Ils se rencontrent en 2003 grâce à une amie commune. Il a aimé son caractère, elle est tombée sous le charme de son sourire franc. Une évidence pour tous les deux. Ils ont eu le mariage “classique” et “traditionnel” dont ils rêvaient. “Le point de départ du reste,” confie Marie-Alix. En 17 ans, Marie-Alix et Alexandre comptent avec bonheur : un mariage, 5 enfants, 9 déménagements et “on s’aime de mieux en mieux chaque jour”. Extrait de l’émission du Mercredi 28 octobre 2020. Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi à 17h05 sur TF1.