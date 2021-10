Famille Romero : La famille au cœur XXL

Chez les Romero, la famille est au cœur de tout ! Parents de 5 enfants, Souad est femme de ménage et Mario gardien de déchetterie. Ils l'assument sans détour : chez eux, les enfants sont rois et la fête est un art de vivre ! Alors forcément à l’approche des 20 ans de leur fille aînée Rachel, ils vont mettre le paquet ! Entre matchs de foot, réunions de famille XXL et concerts gypsy, cette famille de gitans au grand cœur nous prouvera que rien n’est plus important que l’amour qu’ils se portent…Extrait de l'épisode 02, Saison 04 de Familles Nombreuses, La vie en XXL