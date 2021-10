Famille Saffré : 10 fois + d’amour

Dans la famille Saffré, papa est PDG et maman, mère au foyer. Un modèle traditionnel que cette famille revendique ! Chacun est à la place qu’il a choisie et tout le monde est heureux. Et malgré son emploi du temps chargé, Fabrice essaie tant bien que mal de passer du temps avec sa famille. Céline, maman poule, mais rigoureuse, consacre quant à elle tout son temps à ses enfants… Car c’est bien leurs 10 enfants qui restent la priorité absolue du couple. Chez eux, tout est fait et pensé pour que les enfants s’épanouissent dans un univers fun et rassurant. Extrait de l'épisode 02, Saison 04 de Familles Nombreuses, La vie en XXL