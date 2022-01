Famille Vantorre : Une nouvelle vie à 6

Dans la famille Vantorre, Mathieu et Aurélie sont les heureux parents de Mathias 11 ans, Amélie 9 ans, Angélie 8 ans et de Maxence 1 an leur bébé des îles. Avec le travail de Mathieu, ils ont souvent déménagé. Au début, ils sillonnaient en famille la Côte d'Azur et depuis 4 ans, ils vivent en Martinique. Aujourd'hui, une nouvelle aventure les attend à Marseille. Extrait de Familles nombreuses, La vie en XXL, Saison 04 Épisode 55.