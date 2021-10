Famille Fanich : 7 enfants et un chantier

Dans la famille Fanich, on vit ses rêves en grand ! Frank, le papa, rêvait d’une famille XXL, le voici à la tête d’une tribu de « presque » 8 enfants... Emilie, la maman, enceinte d’une petite fille, rêvait quant à elle d’une grande maison. Franck a relevé les manches et travaille sans relâche à rénover une maison dans laquelle ils vivent depuis 18 mois. Si la maison ressemble à un vrai chantier, leur objectif est clair : finir la chambre du futur bébé avant sa naissance. Avec des moyens limités mais beaucoup d’amour, d’énergie, et d’envie, Franck et Emilie nous prouveront que tout est possible ! Extrait de l'épisode 03, Saison 04 de Familles Nombreuses, La vie en XXL