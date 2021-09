Famille Santoro – ÉMOTION : Alba rencontre ses frères et sœurs !

Camille Santoro a accouché de la petite Alba. Au retour de la maternité, le couple appréhende la rencontre entre Bébé Alba et ses frères et sœurs. C’est finalement une grande excitation qui gagne la fratrie. Tous attendaient ce moment avec tant d’impatience. Alba est un véritable cadeau pour chacun des enfants. Particulièrement pour Emie qui découvre le plaisir unique de devenir grande sœur. Alba se fait porter tout-à-tour par chacun de ses frères et sœurs, tous émus d’accueillir un nouveau membre dans la famille. Ca y est, la famille Santoro est au complet ! Familles nombreuses, la vie en XXL – Extrait de l’épisode 101, saison 03, diffusé le Mardi 14 septembre 2021 sur TF1.