Familles nombreuses, la vie au soleil - Episode 01

Dans l’épisode 01 de la saison 01 de “Familles nombreuses : la vie au soleil” : Faites escale sur l’île de la Réunion et rencontrez la famille Tondu. Sabrina et Jonathan élèvent Michelle 14 ans, Olivia 12 ans, Ivy 9 ans, Eléane 8 ans, Kethie 6 ans, Jon 3 ans et Espérance 10 mois. Venez découvrir leur vie sous les tropiques. Les Leclezio ont décidé de faire le tour de l’Europe en camping car, Eglantine et Yan ont 6 enfants : Térésa 16 ans, Raphaël 14 ans, Jérémy 10 ans, Clara 7 ans et Samuel 3 ans. La famille Leclezio vit dans son camping-car. Bienvenue à Majorque chez les Bleus, la famille de musiciens. Miriam et Emmanuel vivent avec 7 enfants : Gabriel 18 ans, Liam 16 ans, Raphaël 13 ans, Noam 10 ans, Alicia 8 ans, Olivia 6 ans et Lino 7 mois. Cette famille fusionnelle est fan de musique. La famille Henry vit sur la côte d’Azur, Yaelle et Axel sont les parents de 3 enfants : Eden 11 ans, Neva 6 ans et Léo 5 ans. Ils ont bâti la maison de leur rêve dans le sud de la France. Faites le tour du monde avec la famille Dolley. Juliette et Hubert ont embarqué leurs 4 enfants Louise 12 ans, Agathe 9 ans, Paul 7 ans et Bertille 4 ans sur un catamaran.