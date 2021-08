Familles nombreuses, la vie au soleil - Episode 02

Dans l’épisode 02 de la saison 01 de “Familles nombreuses : la vie au soleil” : La famille Bleuse va assister à un concert en famille. Ce soir, c’est Emmanuel, Gabriel et Liam qui vont se produire sur scène. La famille Tondu se prépare pour partir visiter le piton de la fournaise. Ils sont très heureux de visiter ce volcan. Le tour du monde des Dolley fait escale à Saint-Martin. Ils ont besoin de se réapprovisionner en nourriture. Pour tout stocker sur un catamaran, ils ont besoin de s’organiser tous ensemble. Chez la famille Henry, Yaelle et Axel se lancent dans une cession nostalgie de leur ancien appartement. Ils ont vécu énormément de choses et sont prêts à écrire de nouvelles histoires dans leur nouvelle maison.