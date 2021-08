Familles nombreuses, la vie au soleil - Episode 06

Dans l’épisode 06 de la saison 01 de “Familles nombreuses : la vie au soleil” : Chez les Bleuse, l'aîné de la famille Gabriel est de retour à la maison. Toute la famille est impatiente de le retrouver. Pour l’occasion, Miriam a préparé le plat préféré de son fils. La famille Leclezio est enfin arrivée sur la plage de Bonifacio. Eglantine et Yann préparent le petit déjeuner pour toute la famille. Sur l’île de la Réunion, la famille Tondu prépare la liste de course en famille. Sabrina prépare ses menus à l’année dans un grand classeur pour tout anticiper. Dans leur nouvelle maison, les Henry préparent leurs valises pour partir en vacances. Yaelle et Axel décident d’amener leurs enfants à Porquerolles.