Familles nombreuses : la vie en XXL - 5 filles et un mariage pour la Famille Tran

Faites la rencontre de Thaï 37 ans père au foyer et Synthia 33 ans adjointe administrative. Ils sont les parents de 5 princesses : Cataleya 9 ans, Mai-Lan 7 ans, Laelia 4 ans, Tess 2 ans et Ivy 1 an. Ils forment ensemble une famille multiculturelle. Et après un mariage civil, Thaï et Synthia vont se marier dans une cérémonie typique thaïlandaise. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 34.