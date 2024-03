Familles nombreuses : la vie en XXL - Andréa, la maman médecin !

Direction la Réunion, où l'on retrouve Andréa dans son quotidien de maman médecin du travail ! La jeune femme en profite pour nous raconter son parcours professionnel dans lequel elle a toujours su allier le travail et la vie de famille. Pour preuve, elle était déjà maman de 4 enfants lors de ses études. Aujourd'hui, la jeune femme a trouvé son équilibre et se sent complètement épanouie ! Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 12.

