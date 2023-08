Familles nombreuses : la vie en XXL - Audrey Boibessot partage son astuce antigaspi

Chez les Boibessot, le gaspillage n’est pas une possibilité. Pour Hervé et Audrey il est important lorsqu’on a une famille nombreuse de faire attention à sa consommation et de transmettre ses valeurs à ses enfants. Pour cela, la maman a développé une technique pour jeter le moins possible : ils congèlent la majorité des restes. Extrait - Familles Nombreuses, la vie en XXL.