Familles nombreuses : la vie en XXL - Chloé : la maman-maitresse !

En plus d'être une maman dévouée, Chloé, la maman Philippe, est aussi une maitresse d'école. Par chance, elle exerce dans la classe de ses enfants, qu'elle accompagne tous les matins en classe afin de les préparer aux cours. On suit alors son quotidien de maman-maitresse où rien n'est laissé au hasard ! Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 18.

