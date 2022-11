Familles nombreuses : la vie en XXL - Découvrez la famille fusionnelle des Valiente

Découvrez la famille Valiente ! Céline 36 ans mère au foyer et Ludovic 38 ans instructeur de survie sont les heureux parents de : Zoé 15 ans, Jordan 13 ans, Lola 12 ans, Alicia 10 ans, Clara 9 ans, Nolan 7 ans, Liam 5 ans, Joy 2 ans et Mila 7 mois. Avoir une famille nombreuse a toujours été le rêve de Ludovic et Céline et de leur donner tout l'amour possible. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 01.