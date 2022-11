Familles nombreuses : la vie en XXL - 5 ados et des bébés triplées chez les Baudrand

Céline 35 ans et Clément 42 ans Baudrand sont les parents de Lina 17 ans, Lohan 14 ans, Maé 14 ans, Brice 14 ans et Julia 11 ans. Avec 5 ados à la maison c'est sportif ! Mais ils ont aussi eu la surprise d'avoir des triplées qui ont 17 mois Grace Jade et Molly. Elles sont le trait d'union parfait de leur famille. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 02.