Familles nombreuses : la vie en XXL - Découvrez la famille Denois

Brune 14 ans, Alma 5 ans, Octave 8 ans, Paola 5 ans et Melchior 11 ans sont les enfants d'Astrid 38 ans consultante et Arthur 39 ans contrôleur de gestion. Les enfants sont gardés par leur fille au pair en attendant que leurs parents rentrent. Il est important pour Astrid et Arthur de travailler, ce n'est pas pour autant qu'ils ne passent pas de très beaux moments avec leurs enfants. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 02.