Familles nombreuses : la vie en XXL - Découvrez la vie à la ferme de la famille Hämmerli

La Famille Hämmerli est composée d'Aïda et Émile et leurs enfants Méline 6 ans, Roxane 5 ans, Karine 4 ans, Warren 3 ans et un petit bébé qui arrive. Ils vivent dans un petit village des Alpes. Émile est agriculteur et Aïda s'occupe des enfants. Même si les deux amoureux n'avaient pas prévu cette vie, maintenant qu'ils se sont trouvés ils sont les plus heureux. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 01.