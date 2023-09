Familles nombreuses : la vie en XXL - Diana Blois bientôt grand-mère ?

Ce soir, Gérôme et Diana emmènent leurs ainés et leurs compagnons dans un bar/restaurant pour une soirée entre grands. Mais alors qu’ils abordent des sujets de la vie quotidienne, la question d’un bébé vient sur la table. En effet, si Diana, la maman, n’aura plus d’enfants, elle espère qu’un de ses enfants fera d’elle une grand-mère rapidement.