Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 01

Dans le premier épisode de Familles nombreuses : la vie en XXL, la famille Santoro est nostalgique et décide de se plonger dans le passé. En famille, ils regardent les albums photos des trois plus grands enfants : Emie, Alessio et Nino. Camille et Nicolas, se confient également sur la réaction de leurs familles respectives à l’annonce des grossesses de Camille. C’est l’heure de faire les devoirs pour les enfants. Alessio a du mal à se concentrer. La jeune maman est donc obligée de faire du chantage… Chez la famille Pellissard, Amandine et Alexandre attendent l’arrivée de leur huitième enfant. Toute la famille est investie dans cette nouvelle grossesse. La future maman a du mal à se ménager et n’arrête pas de la journée. Les deux parents se rendent à l’hôpital pour la dernière échographie… La famille Gayat est en pleine réunion de famille. Le but : faire une nouvelle vidéo pour leur réseaux sociaux. En effet, la famille est très présente sur ceux-ci. Ils partagent leur quotidien. La famille Jeanson vient de rentrer d’un an de vie aux Etats-Unis. Ils recherchent actuellement une maison de famille à la campagne. Après neuf déménagements, il est temps pour eux de poser leurs valises ; Chez les Santoro, Emie se sent seule et est à la demande d’une petite sœur. Camille et Nicolas vont-ils accéder à sa demande ? Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.