Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 10

Dans l’épisode 10 de Familles nombreuses : la vie en XXL, Amandine et Alexandre Pellissard préparent la valise de maternité de leur futur enfant. Son arrivée est maintenant imminente. Amandine aime pouponner et habiller ses enfants. La famille Beaufour est une famille nombreuse qui lutte pour la protection de la planète. Ils sont installés dans le Gers. Ils ne veulent générer aucun déchet et, fabriquent eux même tous leurs produits. Chez la famille Gayat, les enfants essaient de faire comprendre à Souk de, enfin, commencer son régime. En effet, alors qu’elle est censée faire régime, la mère de famille prend du poids… Olivia force donc sa mère à aller faire du sport. Cependant cette dernière n’est pas très motivée…Camille et Nicolas Santoro emmènent Emie et les jumeaux faire du shoping en Allemagne. Amandine Pellissard part avec sa fille Alina rechercher le doudou de son futur enfant. Pour eux, les doudous c’est sacré. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.