Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 11

Dans l’épisode 11 de Familles nombreuses : la vie en XXL, Marie-Alix Jeanson et les enfants arrivent, enfin, à leur maison de famille. Ils retrouvent Alexandre sur place. Directement, les enfants partent profiter du jardin. Marie-Alix et Alexandre sont aux anges ! La famille Santoro prépare Halloween. Pour l’occasion, toute la maison est décorée. Toute la famille fait également de belles citrouilles… Emie, encore une fois, boude… Comment va réagir Camille face à cette nouvelle crise ? Ophélie Beaufour part faire les courses. Même en courses, cette famille fait attention de ne prendre aucun produit avec des emballages. Olivia et ses sœurs partent en studio enregistrer la chanson qu’elles ont écrite pour leur mère. Alicia est stressée de chanter devant plusieurs personnes… La famille Reymond, aussi, prépare Halloween. La famille Pellissard se prépare à l’arrivée de leur nouvel enfant. Ils doivent donc réorganiser les chambres. Hector, le petit dernier, laisse donc sa place dans la chambre de ses parents pour le futur bébé. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.