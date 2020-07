Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 12

Dans l’épisode 12 de Familles nombreuses : la vie en XXL, la famille Jeanson s’installe dans leur nouvelle maison. Alors que les enfants devaient aider Alexandre, ils préfèrent s’amuser… Alexandre est obligé de hausser le ton. Il faut aussi que les enfants choisissent leur chambre. Et à 6 enfants, ce n’est pas une mince affaire. Chez la famille Gayat, Olivier a pour mission de refaire la cuisine. Il commence par remplacer l’évier. Le père de famille part confiant mais la tâche n’est pas si facile que cela… Camille Santoro prépare les costumes d’halloween pour ses enfants. La jeune maman dispose d’une malle entière de costumes. Chez les Galli, les triplés sont malades… La famille Beaufour part la journée dans un parc d’attractions. Pour cette journée, ils doivent tout préparer. En effet, la famille ne veut pas générer des déchets. Il faut alors emmener toute la vaisselle… Chez la famille Reymond et Gayat, c’est aussi l’heure de se déguiser pour halloween ! Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.