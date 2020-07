Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 14

Dans l’épisode 14 de Familles nombreuses : la vie en XXL, ce sont les vacances pour Alexandre Jeanson et les enfants. Le père de famille va donc se retrouver tout seul avec les enfants. Olivia Gayat montre à sa famille l’enregistrement de la chanson qu’elle a fait avec ses sœurs. Souk est touchée de réécouter la chanson que ses enfants lui ont écrite. Prochaine étape : poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Olivia aimerait bien se faire repérer par des producteurs de musique. Chez la famille Reymond, c’est l’heure du blind test. Un jeu qui parle aux plus petits comme aux plus grands. Cependant, il est compliqué de trouver des musiques que tout le monde connait… Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.