Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 15

Dans l’épisode 15 de Familles nombreuses : la vie en XXL, Florie Galli appelle à l’aide pour gérer les triplés malades. La jeune maman est épuisée et ne sait plus où donner de la tête. Chez les Jeanson, Alexandre s’occupe des enfants tout seul. Il doit ainsi s’occuper du repas, des enfants et de la maison. L’anniversaire d’Alessio approche. Camille et Nicolas pensent lui offrir un téléphone. Cependant, ils ont peur que ce soit trop tôt pour son âge. C’est le départ pour la pension pour Paolino Beaufour. En effet, les enfants grandissent et partent faire leurs études. Une situation difficile pour la maman… Alexandre Jeanson s’occupe tout seul des enfants. Mayeul rentre dans l’adolescence, et commence à se rebeller… Alexandre Pellissard part avec certains enfants dans un parc de jeux. Rudy Gayat est en sport étude foot. Aujourd’hui, il a un match important. Il est stressé avant le match. Olivier Gayat aussi est en plein stress avant ce match. Rudy va-t-il gagner son match ? Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.