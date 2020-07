Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 16

Dans l’épisode 16 de Familles nombreuses : la vie en XXL, les Santoro préparent l’anniversaire d’Alessio. Celui-ci a invité des amis à lui. Cependant, rien n’est prêt… Camille stresse que tout ne soit pas prêt à temps. Rudy Gayat est en plein match de football. Olivier est stressé surtout quand l’équipe de Rudy encaisse deux buts… Le père de famille n’hésite pas à crier contre l’arbitre. La famille Jeanson profite de son jardin et plante des arbres. Chaque enfant aura son propre arbre, et devra s’en occuper. Alessio Santoro reçoit ses cadeaux d’anniversaire. Comment va-t-il réagir lorsqu’il recevra son téléphone ? Amandine Pellissard commence à avoir des contractions. La future maman craint que l’accouchement soit imminent. Souk Gayat reçoit un appel du collège de Rudy. Le collégien se serait mal comporté. Olivier part immédiatement le chercher à l’école… Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.