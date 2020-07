Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 17

Dans l’épisode 17 de Familles nombreuses : la vie en XXL, une sage-femme rend visite à Amandine Pellissard. La future maman a de nombreuses contractions. La sage-femme doit donc vérifier que tout va bien. Olivier Gayat part chercher Rudy à l’école. Celui-ci n’a pas eu une bonne attitude à l’école. Olivier doit donc resserrer les vis avec son fils… Alexandre Jeanson part découvrir les alentours de leur nouvelle maison avec les enfants. Le père de famille est content d’apprendre de nouvelles choses à ses enfants… Cependant, cela ne les intéresse pas toujours… De son côté, Marie-Alix est seule à Paris. Étant sans les enfants, elle en profite pour faire du shopping. Chez les Santoro, Émie fait encore des siennes. Alors que les garçons aident à mettre la table, Émie ne veut pas bouger du canapé… Chez les Galli, c’est atelier peinture cette après-midi. Avec des triplés, c’est compliqué de ne rien tâcher… Amandine et Alexandre Pellissard continuent à préparer l’arrivée du futur bébé. Il faut monter sa commande. Et ce n’est pas une tâche facile pour le papa… Camille et Nicolas Santoro ont une surprise pour Émie… Comment la petite fille va-t-elle réagir ? Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.