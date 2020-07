Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 18

Dans l’épisode 18 de Familles nombreuses : la vie en XXL, Camille emmène Émie pour la journée à Paris. La maman, espère, que la petite fille sera enfin contente. Ophélie Beaufour est une influenceuse. La jeune maman est présente sur les réseaux sociaux mais aussi sur YouTube. Elle aime faire des tutos pour apprendre aux personnes à générer 0 déchet. La famille Jeanson part visiter l’église du village. Florie Galli part à Monaco faire du shopping avec une copine. Elle en profite pour se relaxer. La jeune maman se rend compte qu’elle doit penser plus à elle et prendre du temps pour soi. Alexandre Pellissard part à la mairie pour faire la reconnaissance anticipée d’Octave. Le père est content et pressé d’accueillir son huitième enfant. Un nouvel anniversaire se prépare chez les Beaufour. Mahélou fête bientôt son quatrième anniversaire. Il faut donc préparer les invitations, les cadeaux… Camille et Émie Santoro continuent leur visite de Paris. Camille est contente de voir sa fille sourire. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.