Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 19

Dans l’épisode 19 de Familles nombreuses : la vie en XXL, Camille et Émie se rendent sur le plateau de danse avec les stars. Émie est impressionnée et n’attend qu’une seule chose : voir son idole Shy’m. Chez les Pellissard c’est l’heure d’installer le sapin de Noël. La famille le fait en avance, car Amandine est sur le point d’accoucher. Cependant avec sept enfants, c’est compliqué. Les enfants se chamaillent pour mettre l’étoile… Bastien Galli se lance dans la construction d’une kitchenette. Cependant, le papa n’est pas bricoleur. Maxime, un des triplés, n’aide pas. En effet, le jeune enfant jette tout par terre. C’est compliqué de retrouver toutes les vis… Une fois montée, Florie et Bastien espèrent qu’elle va tenir face aux triplés… Alexandre Jeanson est toujours avec les enfants à la Sevenière. L’absence de Marie-Alix commence à se faire ressentir… C’est l’heure de la grande surprise pour Émie. Shy’m décide d’aller à sa rencontre. Un petit moment privilégié pour la petite fille. Cette situation émeut beaucoup Camille. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.