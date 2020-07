Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 02

Dans le second épisode de Familles nombreuses : la vie en XXL, la journée commence pour la famille Reymond. Cindy, la maman, profite que tout le monde dorme pour commencer les tâches ménagères. Elle aime tout gérer et s’occupe de tout de A à Z. La famille Galli apprend ce qu’est la vie de famille nombreuse. En effet Florie a accouché de triplés. Ils sont passés d’un enfant à 4 du jour au lendemain. Difficile pour eux de gérer trois enfants en bas âge en même temps… Heureusement qu’Arthur, le grand frère, est là pour aider ses parents et surveiller son frère et ses sœurs. Chez les Jeanson, c’est l’heure des devoirs. Il est difficile de s’occuper de tous les enfants en même temps et ainsi de garder son calme…La famille Galli a rendez-vous avec des assistantes maternelles. Pour Florie, les déplacements en voiture avec les triplés sont une véritable source de stress. Cindy Reymond se prépare pour aller à l’hôpital pour une de ses filles, qui souffre d’un problème au cœur. Chez les Santoro, c’est un grand jour pour Nino, un des fils de la fratrie. Il a perdu une dent et attend avec impatience la venue de la petite souris ! Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.