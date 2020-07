Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 20

Dans l’épisode 20 de Familles nombreuses : la vie en XXL, les enfants de la famille Pellissard font leur liste de cadeau pour le père de Noel. Avec trois filles, d’un an d’écart chacune, elles veulent toute les trois les mêmes cadeaux… Il faut donc des cadeaux en plusieurs exemplaires. La famille Gayat visualise la prochaine vidéo qu’ils vont mettre en ligne sur les réseaux sociaux. Leur but : faire le maximum de vues. Nicolas Santoro fait faire les devoirs à Alessio. Le petit garçon traine et n’est pas concentré dans la rédaction de sa dictée. Il a fait 13 fautes à sa dictée, Nicolas ne veut pas que le garçon aille au foot… Olivia Gayat aimerait vivre des réseaux sociaux. Elle a donc contacté Magali Berdah. Marie-Alix revient à la Sèvenière après quatre jours d’absence. Elle espère que la maison est avancée depuis son absence… Les enfants sont contents de retrouver leur mère. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.