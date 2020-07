Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 03

Dans l’épisode 03 de Familles nombreuses : la vie en XXL, Florie emmène ses quatre enfants voir des assistantes maternelles. C’est l’occasion pour eux de jouer avec d’autres enfants. Florie peut compter sur les assistantes maternelles pour surveiller les triplés. Chez les Santoro, Camille s’occupe des lessives. Une tâche quotidienne pour elle. Et les enfants aussi sont de corvées. Amandine Pellissard part en courses. Mais la famille n’a pas de voiture. Elle fait donc appel à sa mère pour la conduire. Mais la voiture n’est peut-être pas assez grande pour toutes les courses… Il faut ensuite tout décharger et ranger. Cindy Reymond part à l’hôpital pour un rendez-vous médical pour sa fille. Pour la famille Gayat c’est l’heure du foot. Olivier coache l’équipe féminine, où plusieurs de ses filles évoluent. L’entrainement est un moment de plus pour se retrouver et partager des moments en famille. Pour Marie-Alix et Alexandre Jeanson, c’est le grand jour ! Ils vont, enfin, acquérir leur maison familiale. Pour eux, c’est la concrétisation d’un rêve ! Le couple est heureux de cet achat tant attendu. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.