Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 04

Dans l’épisode 04 de Familles nombreuses : la vie en XXL, la famille Santoro se prépare pour aller à l’école des enfants. En effet, ils fêtent la Saint-Martin. Une course contre la montre démarre pour être prêt à l’heure. Souk et Olivier Gayat aiment profiter de moments à deux pour se retrouver, au calme. Les Galli évoquent leur recours à la PMA avant l’arrivée des triplés. Cindy Reymond rentre à la maison, et explique les résultats du rendez-vous médical de leur fille. Florie Galli se lance dans la gestion de son linge. Au programme : deux machines par jour. Mais c’est compliqué en présence des triplés… Ils sortent tout le linge de la machine. Olivier et Olivia partent chercher le cadeau d’anniversaire de Souk. Ils recherchent un tapis de course. Au magasin, ils vont se rendre compte que le prix de ce cadeau est bien plus élevé que ce qu’ils pensaient… Olivia se lance donc à la recherche d’un nouveau cadeau. Les Jeanson profitent du week-end pour jouer dans un bois, tous ensemble. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.