Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 05

Dans l’épisode 05 de Familles nombreuses : la vie en XXL, les Pellissard reçoivent la maman d’Amandine pour le repas. La relation entre Amandine et sa mère est assez tendue. En effet, cette dernière ne comprend pas le mode de vie de sa fille. Amandine, elle, n’apprécie pas ses moqueries et ses remarques. Le repas devient vite tendu. Chez la famille Gayat, ils sont en pleine préparation de l’anniversaire de Souk. Après l’emballage des cadeaux, Olivier et ses enfants doivent maintenant les cacher…Marie-Alix Jeanson prépare le diner avec le petit dernier. Un moment de complicité entre eux. Les Galli se préparent pour aller au parc animalier. Pas évident avec des triplés… Olivia Gayat et ses sœurs écrivent une chanson pour l’anniversaire de leur mère. Comment réagira Souk face à cette surprise ? La famille Pellissard vend des vêtements sur des sites de secondes mains. Une fois les enfants couchés, ils s’occupent de préparer toutes les commandes. C’est une façon pour eux d’avoir une activité, tout en restant parents au foyer. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.