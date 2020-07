Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 07

Dans l’épisode 07 de Familles nombreuses : la vie en XXL, Amandine Pellissard aime que tout soit bien fait. Et pour être certaine que ce soit fait, elle n’hésite pas à donner des ordres. Bastien Galli garde les triplés. Mais pour l’aider, il fait appel à sa mère car il est compliqué de s’occuper de trois bébés en même temps. Les Gayat fêtent l’anniversaire de Souk. Et une grande surprise les attend ! Camille et Nicolas Santoro partent avec les jumeaux jouer au parc. La famille Reymond va nourrir leur cochon. Nicolas part avec Alessio à l’entrainement de boxe de Nino. Celui-ci est content que son père et son frère l’accompagnent. Alessio est fier de son frère. Florie et Arthur arrivent à la salle de spectacle. Arthur est stressé avant de monter sur scène et veut faire plaisir à sa mère. Camille a du mal à coucher ses jumeaux. A 19 mois, ils ne font toujours pas leur nuit. Après le spectacle d’Arthur, Florie et son fils assistent au spectacle de Michaël Gregorio. Florie aimerait que son fils le rencontre après. Vont-ils réussir à le voir ? Olivia et ses sœurs chantent à Souk la chanson qu’elles ont écrite… Comment va-t-elle réagir ? Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.