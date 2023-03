Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 06 Episode 76

Chez les Baudrand, pendant que Lina, l’ainée, surveille les triplettes, Céline se rend au collège pour récupérer Maé, Lohan et Brice à la sortie de leur épreuve de brevet. Mission changement de lit pour Arthur et Melchior Denois, il est temps pour le petit garçon d’avoir un lit plus grand. Les vacances commencent pour les Boibessot, l’heure pour Audrey et Hervé de récupérer les enfants pour profiter en famille. Les Fanich se sont lancé un nouveau défi : réalisé un Road-Trip à vélo en famille. Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 06 Épisode 76.