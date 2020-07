Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 08

Dans l’épisode 08 de Familles nombreuses : la vie en XXL, c’est l’heure pour les enfants de la famille Gayat de faire leur surprise à leur mère. Comment Souk va-t-elle réagir ? Chez la famille Reymond, deux anniversaires sont prévus aujourd’hui : ceux d’Emma et de Kimberly. Pour l’occasion la famille reçoit des amies et l’oncle des filles. De nombreux jeux sont prévus lors de la journée. Olivier Gayat décide de coacher sa femme pour qu’elle fasse son régime. Son objectif est de perdre 10kg. Au programme de la journée : cours de sport. Amandine Pellissard a un rendez-vous à la clinique. La future maman craint de devoir se reposer et rester à l’hôpital. Pour les Galli, il est l’heure de coucher les triplés… Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.