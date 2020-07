Familles nombreuses : la vie en XXL - Saison 01 Episode 09

Dans l’épisode 09 de Familles nombreuses : la vie en XXL, Alexandre Jeanson arrive à la Sevenière, leur maison de famille. Le père de famille doit remettre toute la maison en état avant l’arrivée de Marie-Alix et des enfants, qui seront là dès le lendemain… Lorsque les déménageurs arrivent, le compte à rebours est lancé… Pour les vacances Camille Santoro réserve des surprises à ses enfants. Les deux garçons vont rendre visite à un ami à eux. Et pour Emie, la surprise est totale… Les Pellissard partent jouer au parc. À chaque sortie, la famille de sept enfants se fait remarquer. Chez les Galli, Florie aide Arthur à faire ses devoirs. Il faut faire vite car des triplés ça n’attend pas… Chez les Santoro, il est l’heure pour Alessio et Nino de découvrir leur surprise. Comment vont réagir les garçons ? Emie, elle, est déçue de rester toute seule. Marie-Alix Jeanson et ses enfants prennent la voiture pour rejoindre Alexandre. Retrouvez Familles nombreuses : la vie en XXL, du lundi au vendredi, à 17h10 sur TF1. Et tous les vendredis à 21h05 sur TFX.