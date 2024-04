Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Blois : 9 enfants, ma réussite

On retrouve Diana et Gérôme à la tête d'une famille nombreuse recomposée de 9 enfants. Fraichement installés dans leur nouvelle maison, ils décident d'inviter le reste de leur famille afin d'inaugurer la fin des travaux et de profiter d'un moment convivial en famille. Extrait Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 32.

En savoir plus sur Famille Blois