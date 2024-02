Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Cortez : 7 enfants à la cool

Julie et Romain sont les heureux parents de Noa, Capucine, Perle, les jumeaux Octave et Léandre, Antonio et Achille. Ils sont une famille "cool" et n'ont pas du tout d'organisation. Pour eux, se prendre la tête avec un planning, des horaires, ce serait une trop grosse charge mentale. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 08 Épisode 01.

En savoir plus sur Famille Cortez