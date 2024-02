Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Elah : Les épreuves de la vie

Irshad et Hanaa sont mariés depuis 10 ans et ont toujours voulu une famille nombreuse. Mais après un long parcours auprès de la PMA, Hanaa apprend qu'elle est stérile, mais elle ne perd pas espoir, change de gynécologue et apprend qu'elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Mais grâce à leur persévérance, ils sont les heureux parents de 4 enfants. Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 08 Épisode 02.

