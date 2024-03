Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Esposito : Nos 6 enfants, notre revanche

La vie de Tiffanie et Olivier a beaucoup été chamboulée récemment avec la naissance de Jemy ! Il est maintenant le petit frère de Kessy et Maylie, Sonny, Tony et la petite Gina. La famille a aussi déménagé pour avoir plus de place et surtout une salle de bain que pour Tiffanie ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 8 Épisode 6.

