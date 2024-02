Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Félicien : Nos 5 enfants, notre fierté

Nathalie et Dimitri ont 37 ans et sont les heureux parents de 5 enfants. Adam, Eva, Yvan, Joan et la petite dernière Lina forment la petite tribu de la famille Félicien. Leurs parents sont sourds, mais ça ne les empêche pas d'être une famille soudée et de partager beaucoup de moment en famille. Ils sont fiers de montrer leur quotidien de famille uni ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 08 Épisode 02.

