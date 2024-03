Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Fernandes de Bagnolo : refaire sa vie à 40 ans avec 6 enfants

Andrea est l'heureuse maman d'Arsène, Edgar, Léandre, Octave, Anatole et Sidonie. Après sa séparation avec son ex-mari, elle s'est installée seule avec les enfants. Et depuis elle a rencontré Rodolfo qui a rejoint la famille ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 08 Épisode 07.

En savoir plus sur Famille Fernandes de Bagnolo