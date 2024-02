Familles nombreuses : la vie en XXL - Famille Gonzalez : 8 enfants et après ?

Franck et Mélanie sont de retour avec toute la famille ! Margot, Nino, Elio, Hugo, Malo, Paolo, Cléo et bébé Marceau qui arrive bientôt à 2 ans ! Ils ont aussi un petit chien dans la famille ! Le projet d'un petit bébé 9 est toujours d'actualité, mais ils prennent le temps de se poser sur le sujet ! Extrait de Familles nombreuses : la vie en XXL. Saison 08 Épisode 03.

